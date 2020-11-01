شكرا لقرائتكم المقاولون يعلن ضم أحمد داوودا رسميا لمدة ثلاثة مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عن تعاقد النادي مع أحمد داوودا لاعب الزمالك والاتحاد السابق، وأكد محمد عادل فتحي أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لمدة ثلاثة مواسم.

احمد داوودا

فى سياق أخر، كشف المهندس محمد عادل فتحى، عن موعد أول مباراة فى كأس الكونفدرالية يخوضها ذئاب الجبل وفقاً للمواعيد التى حددها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الكاف أخطر المقاولون بأن يوم 29 نوفمبر الجارى سيكون أول مباراة لذئاب الجبل بكأس الكونفدرالية بعد غياب عن البطولات الأفريقية استمر لـ 15 عاماً.

وأشار عادل إلى أن الكاف لم يخطر المقاولون بطرف المباراة الآخر، إلا أنه أخطر النادى بموعدها فقط، وبناءً على ذلك سيحدد الجهاز الفنى للفريق خطة الاعداد للموسم الجديد.

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وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، قد أعلن فى وقت سابق عن ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.