باتشيكو يستدعى القوة الخارقة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الرجاء

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جدة - عمرو شويل قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتوجيه بعض التعليمات والأمور الفنية للاعبين، على هامش جلسة مطولة عقدها معهم قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وشرح المدرب البرتغالي بعض الأمور الخططية التي سيتم تنفيذها بمران اليوم ، بجانب امور فنية أخرى.
وحث باتشيكو لاعبيه على تنفيذ كافة التعليمات بدقة كما هو معتاد منهم دائما ، مشيدا بالروح التي يتمتع بها الجميع والالتزام بين صفوف اللاعبين.
كما واصل المدير الفني رسائل التحفيز للاعبين وطالبهم بالقتال داخل البساط من أجل تحقيق الهدف المطلوب منهم بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتركيز فقط في تحقيق هذا الامر ، والذي يبدأ بلقاء الإياب الأربعاء القادم أمام الرجاء، وأنه تم قطع شوط في المغرب ويتبقي شوط آخر بالقاهرة.
وفي النهاية نقل باتشيكو للاعبين ثقته وجهازه وجميع القائمين ، في قدرات كل لاعب منهم ، على مواصلة المشوار الذي يتبقى فيه خطوات قليلة نحو التتويج .
ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.
وأدى حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ، فقرة فنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.
وجاءت الفقرة في كيفية التعامل مع الكرات المرتفعة القادمة من الأطراف، من خارج منطقة الجزاء، بجانب تدريبات أخرى.
وتلقى الرباعي إشادة قوية من عبدالسلام، على القوة والتركيز التي ظهروا بها في التدريبات اليوم.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.
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