شكرا لقرائتكم بكرى سليم: أناشد الرئيس السيسي بعودة عيد الرياضة لتكريم الرياضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، ولاعب الزمالك السابق، كتبت إقرار على نفسي من أجل المشاركة مع زملائى فى حرب أكتوبر المجيدة بعد قرار الرئيس السادات بمنع مشاركة الرياضيين العسكريين فى الحرب لعدم جاهزيتهم .

وأضاف فى تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة الزمالك ، الرئيس السادات كرمنى كأفضل رياضى عسكري وأناشد الرئيس السيسي بعودة عيد الرياضة للرياضيين لتكريم النماذج الرياضية فى مصر وكنت ضمن سلاح الاشارة وهو نفس سلاح الرئيس الراحل وهو ما علق عليه أثناء التكريم وقلت له شرف كبير أكون نفس سلاحك يا ريس.

Advertisements

وواصل أنتمى إلى مركز فاقوس فى الشرقية وكان والدى تاجر قطن كبير وأنتمى لعائلة كبيرة لعبت فى كرة السلة لنادى الزمالك لسنوات عديدة ودربت فريق الزمالك وشقيقيى طارق سليم يدرب الفريق الان وأشكر إدارة الزمالك لوضع ثقتهم فى شقيقي لتدريب الأبيض .

وأتم دربت نادى السد القطري لكة السلة وحققت معه 19 بطولة فى رقم قياسي.