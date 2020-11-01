شكرا لقرائتكم شاهد ظهور الصفقة الجديدة فى مران الإسماعيلي .. وعودة الثلاثى المعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الإسماعيلى تدريباته لليوم الثانى على التوالى ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد ، وإستمل المران على الجوانب البدنية البحتة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين فضلا عن التجهيز للمشاركة بغمار مسابقة الدورى فى نسختها الجديدة.

وشهد المران الظهور الأول للوافد الجديد أحمد مصطفى وسط ترحيب من زملائه ضمن صفوف الفريق فضلا عن عودة محمود دونجا لاعب الارتكاز بعد اكتمال شفائه ، وعقد اعضاء الجهاز الفنى جلسة مع اللاعب لتعريفه بنظام التدريبات خلال الفترة المقبلة ، وعلى هامش المران أدى أحمد أيمن ظهير الفريق تدريبات تأهيلية شاملة تحت إشراف الجهاز الطبى.

واختتم المران بمجموعة من التدريبات الخططية الخفيفة منها التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم وسبل الاستحواذ السريع على الكرة من لمسة واحدة فى المساحات الضيقة..وعاد لتدريبات الفريق الثلاثى محمود علاء قلب الدفاع ووليد عطية ومحمود صلاح ثنائى الهجوم وذلك بعد انتهاء فترة إعارتهم ، وتواجد محمد مصيحلى المدافع على الخطوط حيث أنه لم يشارك بالتدريبات حتى الأن.

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وخاض علاء تجربة الإعارة ضمن صفوف فريق الحمام المطروحى ،بينما عاد وليد عطية للمنصورة فيما انتقل محمود صلاح لفريق المحلة فضلا عن محمد مصيلحى الذى ارتدى قميص المريخ البورسعيدى ، ومن المقرر أن يتخذ الجهاز الفنى قرارا سواء باستمرارهم مع الفريق أو رحيلهم وذلك حسب حاجة الفريق الأول لجهودهم.

وشهد مران الإسماعيلى تصعيد محمد عبد السميع جناح وصانع ألعاب فريق 99 ،وذلك تألقه اللافت يشهد مران الفريق حاليا تواجد من أكثر من لاعب صاعد هم محمد نصر ومحمود البدرى ومحمد بيومى ومحمد عمار ومحمود عبد الله ومحمد الضرف وكمال السيد حارس المرمى ويتطلع جهاز الدراويش لتجهيز الناشئين المميزين بشكل تدريجي قبل الاعتماد على جهودهم بشكل أساسى ضمن صفوف الفريق ومنذ ساعات قليلة، نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.