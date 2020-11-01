شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف سر مشادة كهربا وفضل: "سيديهات الإمارات وإنت مالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " اليوم السابع " أن سر المشادة التي وقعت بين كهربا ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية خلال احتفالية الأهلي بدرع الدوري أمس عقب مباراة طلائع الجيش، بسبب c.d مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التى أقيمت بالإمارات وتم إيقاف كهربا 10 مباريات.

تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون اليوم السابع أن كهربا رفض مصافحة محمد فضل علي خلفية أن الأخير هو من قام بإحضار سيديهات لمباراة السوبر الأخيرة في الإمارات والتي شهدت مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك وأثبتت أن كهربا هو السبب الريئسي في الأزمة وتم علي أثرها ايقافه لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لتصبح ١٠ مباريات .

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أضاف شبانه من الناحية الأخري بالأهلي أكددت عددة مصادر أن السبب الحقيقي وراء خناقة كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية هو مالك نجل مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، وأن كهربا كان يحمل نجل مؤمن زكريا لالتقاط الصور مع الدرع وفي لحظة نزول محمد فضل مع زوجه مؤمن طلب من كهربا حمل نجل مؤمن، ليرفض كهربا وقال له نصا :" مش هتاخده ..تشيله بتاع ايه ؟، الأمر الذي اثار دهشة فضل وقال له انت بتكلم جد ؟ ليرد عليه ايوا بتكلم جد ليرد فضل عليه قائلا انت لاعب مش متربي، ليبدأ كهربا بالاحتكاك مع فضل بالأيدي لولا تدخل احد العمال واللاعب سعد سمير، والذين منعا حدوث فضيحه حقيقية امام شاشات التلفاز في حالة دخول الثنائي في خناقة بالأيدي اثناء تسليم درع الدوري للأهلي.

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