شكرا لقرائتكم وادي دجلة يبدأ رحلة الإعداد للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد اليوم، الأحد فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لخوض التدريبات الجماعية تحت قيادة اليونانى بابافاسيليو، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، حيث فضل الخواجة اليونانى بدأ فترة الإعداد مبكرًا لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى، والعمل على تفادى الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الموسم المنصرم وأدت لصراعه مع الهبوط قبل أن يضمن البقاء فى الدورى الممتاز بنهاية الموسم.

ويدرس بابافاسيليو مع جهازه المعاون إقامة معسكر إعداد مغلق فى الفترة المقبلة، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين، والتمكن من إعدادهم بالشكل المطلوب، حتى يبدأ غزلان دجلة الموسم بكل قوة.