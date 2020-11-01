شكرا لقرائتكم المقاولون: لا نية للتخلى عن قوام الفريق للحفاظ على مكاسب الموسم الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أنه لا نية لدى إدارة النادى فى التخلى عن أى لاعب من القوام الأساسى لذئاب الجبل، بعد رحيل طاهر محمد طاهر إلى النادى الأهلى، وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ "اليوم السابع": حتى الآن لم يصلنا أى عروض رسمية بخصوص أى لاعب ولكننا سنحافظ على القوام الأساسى للفريق لأن الموسم القادم سيكون أصعب من المنقضى.

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أضاف عادل: نجحنا فى تحقيق هدفنا المعلن منذ بداية الموسم وهو المركز الرابع، بفضل جهود الإدارة واللاعبين والجهاز الفنى، ونسعى لتوفير نفس الاستقرار فى الموسم المقبل مع صعوبة التحديات.

وأنهى المقاولون العرب موسم 2019/2020، فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فى إنجاز كبير لذئاب الجبل بعد غياب طويل عن المنافسة مع الكبار، حيث قدم فريق الكرة بقيادة عماد النحاس موسماً استثنائياً ليعود ذئاب الجبل إلى تمثيل مصر ف البطولات الأفريقية.