شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يضم عمار حمدي لمدة موسمين على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقل عمار حمدى صانع ألعاب النادى الأهلى إلى فريق الاتحاد السكندرى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حسب ما أكد الإعلامى أحمد شوبير الذي نشر صورة لعمار حمدى عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها " من جديد " الموهوب " عمار حمدى أتحاداوى لموسمين قادمين"، وكان عمار حمدى قد أعير إلى طلائع الجيش لمدة 6 أشهر خلال الموسم الماضى قبل أن ينهى الاتحاد اتفاقه مع الأهلى على استعارة اللاعب.

عمار حمدى

فى سياق آخر، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر اتخذ قراراً نهائياً بعودة الرباعى المعار محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "موسيمانى حرص على مشاهدة كل مباريات اللاعبين المعارين لتقييمهم رغم ضيق الوقت وإستقر بشكل نهائى على عودة محمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن فى الموسم الجديد".

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ويضيف مدير الكرة بالأهلى: "هذا لا يعنى أن الأمر بالنسبة للآخرين انتهى فمازلنا فى مرحلة التقييم ، ولكن الاهم حالياً هو دوري الابطال الافريقى ، ربنا يكتبلنا التتويج بالبطولة الأغلى والحلم الأكبر".

ويضيف سيد عبد الحفيظ :"الاهلى تعامل بسياسته المعروفة طوال الموسم ، فكان التتويج المستحق بالدوري ، قد نتخذ قرار ضار على المستوى القريب ولكنه مفيد على المستوى البعيد ، البداية والنهاية فى الدوري هذا الموسم كانت جيدة بخلاف الموسم الماضى بدءنا بشكل سيىء ولكننا تمكنا من العودة".

وأكمل :"موسيمانى عارف قيمة الاهلى ووفر علينا وقت وجهد وجاء متعطشا للإنجازات ونتمنى ان يحالفنا التوفيق فى النهائى الافريقى".

وعن رحيل أحمد فتحى قال سيد عبد الحفيظ :"عندى قناعة أن الكورة زى الحياة دائما يختلف فيها كل شىء بين يوم وليلة ولكن تبقى مواقف لا تنسى ، فتحى لم يبخل بنقطة عرق على الاهلى ولعب فى كل المراكز التى طلب منه اللعب فيها بإخلاص شديد ، والاهلى على رأس أندية العالم فى التعامل مع لاعبيه بتقدير ، طوال عمرنا لم نصرح ضد أى لاعب أو نقلل من جهوده ، فكان لابد أن نقدر أحمد فتحى مثلما أعطى وأخلص".