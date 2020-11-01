شكرا لقرائتكم مسحة كورونا للمنتخب الأولمبي الثلاثاء.. ومران مفتوح للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي فتح المران الأول للمنتخب المقرر له في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل في معسكره المفتوح بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لكافة وسائل الاعلام. Advertisements ومن المقرر أن يخضع اللاعبين للمسحة الطبية الأولى ثم يعقبها المران الأول. يأتي هذا في بداية معسكر الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق إعتبارا من 8 نوفمبر استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.

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