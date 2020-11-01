شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. شاهد أيمن يونس يحفز لاعبى الأبيض قبل مواجهة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق على تحفيز لاعبو الفريق الأبيض قبل مواجهة الرجاء المغربى المحدد لها الأربعاء في نصف نهائي دورى ابطال افريقيا بإستاد القاهرة ، حيث حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد في الذهاب بالدار البيضاء أحرزه المغربى أشرف بن شرقى .

قام يونس بنشر تويتة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر مرتديا تيشيرت الزمالك في عقد التسعينات وكتب " جاهزين لماتش الرجاء ، بالتوفيق للاعبى رجال الزمالك " .

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ويجهز مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، استقبالاً طيباً لبعثة الرجاء المغربى التى ستصل إلى القاهرة، غداً الاثنين، استعداداً للمباراة التى ستجمع الفريقين، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد الاستقبال الحافل الذى استقبل به مسئولو الرجاء، بعثة الفريق الأبيض بالمغرب .