شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك الهداف يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في جزء من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وأدى علاء الفقرات الفنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان عليه ، حيث تم الاكتفاء بهذه الفقرات . وكان اللاعب قد أدى أمس تدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي ، بناء على تعليمات الجهاز الفني. Advertisements

أدى حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ، فقرة فنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وجاءت الفقرة في كيفية التعامل مع الكرات المرتفعة القادمة من الأطراف، من خارج منطقة الجزاء، بجانب تدريبات أخرى.

وتلقى الرباعي إشادة قوية من عبدالسلام، على القوة والتركيز التي ظهروا بها في التدريبات اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.