شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخبات أفريقيا تقاطع مونديال 1966 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت النسخة الثامنة من منافسات بطولة كأس العالم التى أقيمت فى إنجلترا عام 1966، والتي توج بلقبها المنتخب الإنجليزى ، مقاطعة المنتخبات الأفريقية عن المشاركة فى المنافسات بالإضافة إلى مقاطعة أسيا ، فيما عدا منتخب كوريا الشمالية، وترجع المقاطعة إلى ما رأوه ظلماً من الاتحاد الدولي لكرة القدم في توزيع المقاعد حيث خصصت مقعداً واحداً فقط لأفريقيا وآسيا مجتمعتين (أي نصف مقعد لكل منهما)، بينما أعطت أوروبا 9 مقاعد وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد

ويرجع سبب هذا القرار بسبب الاعتراض من جانب منتخبات أفريقيا على قرار الفيفا، و الذى كان قد ألزم المنتخبات الأفريقية الفائزة فى المرحلة الثانية من التصفيات بالمونديال أن تخوض ملحق مع منتخبات آسيوية للتأهل إلى المونديال، واعتقد الأفريقيون وقتها أن منتخبات بلادهم تستحق التأهل المباشر للمونديال دون ملحق أو تصفيات ن وهو ما يتعارض مع ما طلبه الفيفا وقتها .

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وهناك سبب اخر منع منتخبات أفريقيا من البطولة العالمية ، ولمقاطعة المنتخبات الأفريقية للبطولة هو إعادة اعتراف الفيفا بجنوب أفريقيا، رغم مقاطعة الاتحاد الأفريقى لها بسبب "نظام الفصل العنصرى" الذى كان مطبقاً فيها حينها .

و أقيم النهائي ، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن و بحضور 96,924 متفرج، في أكبر محفل رياضي في تاريخ بريطانيا،