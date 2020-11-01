شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف حفز أيمن يونس لاعبى الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق على تحفيز لاعبو الفريق الأبيض قبل مواجهة الرجاء المغربى المحدد لها الأربعاء في نصف نهائي دورى ابطال افريقيا بإستاد القاهرة ، حيث حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد في الذهاب بالدار البيضاء أحرزه المغربى أشرف بن شرقى .

قام يونس بنشر تويتة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر مرتديا تيشيرت الزمالك في عقد التسعينات وكتب " جاهزين لماتش الرجاء ، بالتوفيق للاعبى رجال الزمالك " .

ويجهز مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، استقبالاً طيباً لبعثة الرجاء المغربى التى ستصل إلى القاهرة، غداً الاثنين، استعداداً للمباراة التى ستجمع الفريقين، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد الاستقبال الحافل الذى استقبل به مسئولو الرجاء، بعثة الفريق الأبيض بالمغرب .



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ويواصل الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالى جايمى باتشيكو تحضيراته المختلفة لمواجهة الحسم أمام الرجاء، ومن المقرر أن يخضع الزمالك، غداً الاثنين المقبل، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد 19 "كورونا"، طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الكاف استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكرا مغلقاً مساء الاثنين المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك عقب خوضه المران على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى