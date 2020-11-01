عمار حمدي لمصراوي: التدريب تحت قيادة حسام حسن شرف كبير.. وهدفي حجز مكان بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعرب عمار حمدي لاعب الأهلي، عن سعادته بالانتقال إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، مؤكدا أن سيقدم أفضل ما لديه لكي يكون عند حسن ظن إدارة فريقه الجديد.

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، لمدة موسمين مع أحقية الأهلي في استعادة اللاعب بعد نهاية الموسم الأول.

وقال حمدي في تصريحات لمصراوي:" سعيد بانضمامي لفريق الاتحاد السكندري، والتدرب تحت قيادة حسام حسن".

Advertisements

وأضاف، أن التدرب تحت قيادة مدير فني بحجم حسام حسن يعتبر شرف كبير لأي لاعب، لذلك سيحاول تقديم أفضل ما لديه في خطوته الجديدة.

وأوضح، أنه يشكر إدارة النادي الأهلي على موافقتها بالسماح له للخروج على سبيل الإعارة لنادي الاتحاد السكندري.

وأتم تصريحاته:" الفترة القادمة سيكون هدفي هو التواجد ضمن الأعمدة الأساسية لفريق الاتحاد، وبعدها حجز مكان في منتخب مصر".