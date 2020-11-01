الخليج 365 يكشف كواليس انتقال عمار حمدي وكريم يحيى للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، أن النادي الأحمر وافق على إعارة عمار حمدي لنادي الاتحاد السكندري لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل (2020 - 2021).

وأفاد مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات عبر "يلا كورة"، أن انتقال عمار حمدي سيكون على سبيل الإعارة مع أحقية النادي الأحمر لاستعادة اللاعب من جديد بعد الموسم الأول، حيث تقدر قيمة الإعارة بمقابل خمسة ملايين جنيه.

ولعب عمار حمدي على سبيل الإعارة خلال الموسم المنتهي مع فريق طلائع الجيش، قبل أن ينتقل للاتحاد على سبيل الإعارة حيث سبق وأن لعب في صفوف "زعيم الثغر" في موسم (2018 - 2019).

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المصدر، ذكر أن كريم يحيى انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة أيضًا بعدما لعب على سبيل الإعارة في صفوف سموحة خلال الموسم المنتهي.

من جانبه، قال كريم يحيى في تصريحات عبر يلا كورة، إن انتقاله سيكون للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وكان الاتحاد السكندري أعلن الأسبوع الماضي التعاقد مع حسام عاشور قادمًا من الأهلي بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر لتكون الصفقة مجانية.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يستعد لبطولة كأس مصر بعد إقصاء المقاولون العرب من دور الثمانية بالفوز بنتيجة (2-1)، حيث ينتظر "زعيم الثغر" الفائز من لقاء الأهلي وأبو قير للأسمدة.