الاتحاد السكندري يعلن ضم لاعب الأهلي لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، لمدة موسمين.
وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، أنهى إجراءات ضم الموهوب عمار حمدي بعد إنهاء المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وأمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر، وبمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة بزعيم الثغر ووكيل اللاعب.
وساهم عمار حمدي في تتويج المنتخب الأوليمبي، ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت آخر العام الماضي، والتأهل لأوليمبياد طوكيو.
وأضاف الموقع الرسمي للفريق السكندري: "أثنى حسام حسن وإبراهيم حسن على موهبة عمار و أبدوا ارتياحهم لإتمام إجراءات انتقاله لصفوف زعيم الثغر".
ولعب عمار الموسم الماضي معارا لنادي طلائع الجيش، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري، صنع خلالهم هدفا وحيدا، ومباراتين بكأس مصر.
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