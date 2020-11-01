مران الزمالك.. انتظام حازم ومصطفى محمد.. والونش يشارك تدريجيًا في تدريبات الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي، استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب نضف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

وشهد مران الزمالك، انتظام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية ، بعدما كان قد حصل علي راحة أمس من التدريبات بإذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو .

وشارك مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بناء على تعليمات من الجهاز الفني.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهلية للاعبين على هامش المران، حيث قام اللاعبون ببعض الإطالات بجانب بعض الأمور التأهلية والبدنية بعدها تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات، ومن ثم لعب الكرة من لمسة واحدة باكثر من طريقة

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وأدى حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ، فقرة فنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس .

وتواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بالتدريبات ليشارك بشكل تدريجي في جزء من تدريبات الكرة، وبعض الفقرات الفنية بالمران وذلك بالاتفاق بين الجهاز الطبي والفني للفريق تمهيدا للانتظام بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

واطمئن الجهاز الطبي والفني على حالة اللاعب، واستجابته للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع له خلال الفترة السابقة.

وانتظم حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية، عقب إنهاء البرنامج التأهيلي والتجهيزي ، الذي وضعه له الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة السابقة .

وشارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في جزء من التدريبات الجماعية، حيث أدى الفقرات الفنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان عليه ، حيث تم الاكتفاء بهذه الفقرات .