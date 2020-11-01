لتحديد مصيرهما.. ثنائي الرجاء يخضع لاختبارات كورونا قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي قررت خضوع ثنائي الفريق محمد الدويك وحارس الفريق الأساسي أنس الزنيتي لاختبارات فيروس كورونا قبل السفر إلى القاهرة.

وكان نادي الرجاء خاطب مسئولي الزمالك من خلال تحديد موعد السفر للقاهرة، حيث سيتجه بطل الدوري المغربي إلى مصر غدًا الإثنين عبر طائرة خاصة في لقاء من المقرر أن يأتي ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "البطولة" اليوم الأحد، أن نادي الرجاء قرر خضوع الدويك والزنيتي لاختبارات فيروس كورونا اليوم بدلاً من صباح الإثنين من أجل تحديد مصيرهما قبل السفر للقاهرة.

ويعاني ثنائي الرجاء من إصابة بفيروس كورونا، حيث كان أعلن سعيد وهيبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء عن تواجد ثلاث حالات فيروس كورونا داخل فريقه قبل مباراة الزمالك.

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وفي حال غياب الحارس الأساسي في صفوف الرجاء فسيكون الاتجاه للحارس البديل محمد بوعميرة.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في 24 من الشهر الماضي قبل أن يتم تأجيل اللقاء للأول من نوفمبر ثم الرابع من نفس الشهر بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقب إصابة (14 لاعبًا) داخل صفوف "الخضر" بفيروس كورونا.

نتيجة الذهاب كانت لصالح الزمالك بهدف دون رد أحرزه النجم المغربي أشرف بنشرقي، ليصبح الأبيض مطالبًا في لقاء "استاد القاهرة" للتعادل السلبي على أقل تقدير، في المقابل ليس أمام الرجاء سوى تحقيق نتيجة الفوز بفارق هدف.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم بطاقة الوصول للمباراة النهائية من خلال الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.