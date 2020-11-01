"سنعود بالتأهل".. مدرب الرجاء يحذر الزمالك.. ويعد بمباراة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، عدة رسائل تحذيرية لفريق الزمالك قبل موقعة الإياب من دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

السلامي قال في تصريحات إذاعية عبر "إم إف إم"، قائلاً :"فريقي سيفتقد الجاهزية البدنية أمام الزمالك بعد غيابهم عن التدريبات الجماعية لأكثر من أسبوع، لكن سنعوض هذا بالروح القتالية".

وأضاف :"مباراة الزمالك ستكون صعبة، أدرك جيدًا الخصم والذي يُعد واحدًا من أفضل الفرق على المستوى القاري، وتوّج بالعديد من الألقاب في الفترة الأخيرة".

وتابع السلامي تصريحاته :"فريقي يفتقد الإيقاع على عكس الزمالك والذي أنهى بطولة الدوري المصري منذ الأيام القليلة الماضية، لكن المباريات الأفريقيا الحاسمة لا تخضع للمنطق".

وواصل :"فريقي يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة القادرين على تغيير النتيجة في أي لحظة من المباراة".

Advertisements

المدير الفني للرجاء استمر في حديثه عن موقعة الإياب :"سنسجل أمام الزمالك ونهزمهم، أعد جمهور الرجاء بأننا سنخوض مباراة تاريخية مثلما ما حدث في عام 2006، سنعود من القاهرة بالتأهل إن شاء الله".

وأنهى مدرب الرجاء حديثه عن التحكيم، قائلاً :"أطالب كاف بتعيين حكم عادل قبل مواجهة الزمالك، قرارات الحكم أليوم في لقاء الذهاب حرمتنا من تحقيق التعادل على أقل تقدير".

وتعرض الرجاء للخسارة في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0) بهدف جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي في مباراة أقيمت على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

ومن المقرر أن يخرج الرجاء لمواجهة الزمالك، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "استاد القاهرة" ضمن لقاء الإياب.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والرجاء كانت من المقرر أن تقام في 24 من الشهر المنقضي قبل أن يقرر "كاف" تأجيلها بسبب إصابة (14 لاعبًا) داخل الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).