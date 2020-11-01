مدرب أستون فيلا: تريزيجيه كان بإمكانه تسجيل ثلاثة أهداف أمام ساوثامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق، كان بإمكانه تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة ساوثامبتون.

وخسر أستون فيلا مباراته أمام ساوثامبتون بنتيجة 4-3، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

وقال سميث في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "حظي كل من مينجز وتريزيجيه وأولي واتكينز بفرص كبيرة قبل أن نسجل هدفان في الوقت المحتسب بدل الضائع لنقلص الفارق".

واختتم سميث تصريحاته: "كان بإمكان تريزيجيه أن يسجل ثلاثية "هاتريك" بنفسه مع الفرص التي سنحت له في منطقة الدفاع في الشوط الثاني".

جدير بالذكر أن أستون فيلا كان متأخراً بنتيجة 4-0، قبل أن يعود في المباراة ويسجل لاعبوه ثلاثة أهداف.