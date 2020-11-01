صلاح يتراجع.. كالفرت لوين يسجل أمام نيوكاسل ليشعل صراع الهدافين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشعل كالفيرت ليوين هداف فريق إيفرتون صراع ترتيب هدافي بريميرليج موسم (2020 - 2021) بعدما سجل هدفًا في شباك نيوكاسل في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة السابعة من بريميرليج.

هدف كالفيرت ليوين جاء في الدقيقة (90+1) بعد تمريرة من النيجيري أليكس أيوبي ليرفع هداف إيفرتون رصيده من الأهداف إلى 8.

وأصبح كالفيرت ليوين متساويًا مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام إلا أن نجم "السبيرز" أمامه مباراة الليلة ضد برايتون.

في المقابل، تراجع النجم المصري محمد صلاح للترتيب الثالث على مستوى الهدافين برصيد سبعة أهداف، حيث كان "مو" سجل في شباك ويستهام في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (2-1).