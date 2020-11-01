مباشر قمة بريميرليج.. مانشستر يونايتد 0 - 0 آرسنال.. محاولات لندنية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في اللقاء الذي يقام على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة السابعة من عمر بريميرليج.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة الفرصة لتصحيح الأوضاع داخل كل فريق حيث يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط مع امتلاك مباراة مؤجلة ضد بيرنلي.

وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا في لقاء الجولة الماضية أمام تشيلسي في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

في المقابل، يتواجد آرسنال في الترتيب الثالث عشر برصيد تسع نقاط، إلا أن وضع "الجانرز" ليس بالأمثل من خلال الخسارة في آخر جولتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي بنتيجة (1-0).

تشكيل مانشستر يونايتد: ديفيد دي خيا - فان بيساكا- لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شاو - بول بوجبا - فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - جرينوود.

تشكيل آرسنال: لينو - تيرني - جابريال - هولدينج - ساكا - توماس بارتي - محمد النني - هيكتور بلرين - بير إيمريك أوباميانج - ألكسندر لاكازيت - ويليان.

تفاصيل المباراة:

بداية المباراة شهدت ضغط من جانب فريق آرسنال أملاً في تسجيل هدف مبكر لإرباك صفوف مانشستر يونايتد، حيث كانت أولى المحاولات في الدقيقة 14 بعد عرضية من هيكتور بلرين تصل من أمام أوباميانج لكن تمر الكرة بسلام على مرمى "الشياطين الحمر".

وكان جرينوود أن يدرك هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 21 بعد تمريرة أكثر من رائعة عن طريق ماركوس راشفورد يسددها مهاجم يونايتد الشاب من داخل منطقة الجزاء لكن حارس آرسنال يتألق ويبعدها ثم يشتتها الدفاع لركنية.

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آرسنال حاول من فرصة جديدة زيارة شباك مانشستر يونايتد بكرة من أوباميانج من داخل منطقة الجزاء ليمرر لزميله لاكازيت لكن الأخير تمر الكرة من أمامه لتظل النتيجة سلبية في الدقيقة 36.

أخطر فرص اللقاء على المرمى كانت في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من البرازيلي ويليان على حدود منطقة الجزاء من جهة اليمين لكن العارضة تقف مع مانشستر يونايتد.

40 دقيقة من أحداث الشوط الأول شهدت تراجعًا من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، في المقابل محاولات آرسنال مستمرة نحو تسجيل هدف افتتاحي.

فرصة جديدة من جانب آرسنال كانت في الدقيقة 44 بعرضية رائعة من بلرين تصل إلى الشاب ساكا ليسدد الأخيرة رأسية وسط انهيار دفاعي من جانب لاعبي يونايتد لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

النجم الجابوني أوباميانج حاول في الدقيقة 51 أن يسجل هدف التقدم لآرسنال بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من لاكازيت تمر الكرة بجوار القائم.

آرسنال واصل سيطرته على الملعب ومحاولة جديدة عن طريق تيرني في الدقيقة 65 يبعدها دي خيا لتصل الكرة لمحمد النني المتواجد على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر بجوار القائم.

حكم المباراة احتسب ضربة جزاء لصالح آرسنال في الدقيقة 68 بعد عرقلة هيكتور بلرين على يد بول بوجبا ليصبح مان يونايتد في وضع حرج.

بعد 69 دقيقة يعلن أوباميانج عن نفسه ويسجل في شباك مانشستر يونايتد من ركلة جزاء ليحرز هدفه الثاني في الموسم لتصبح النتيجة (1-0) لصالح النادي اللندني.

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