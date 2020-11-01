في مباراته الأولى بعد كورونا.. رونالدو يحتاج 180 ثانية للتسجيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، أن يسجل في شباك سبيزيا في المباراة التي تأتي ضمن الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري الإيطالي.

رونالدو شارك بديلاً في الدقيقة 56 على حساب الأرجنتيني باولو ديبالا، وبعد نزوله بثلاث دقائق استطاع النجم البرتغالي أن يسجل الهدف الثاني لفريق "السيدة العجوز" لتصبح النتيجة (2-1) لبطل الدوري الإيطالي.

وكان رونالدو غاب عن آخر أربع مباريات بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعله يتواجد في العزل لمدة 19 يومًا.

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وتمكن رونالدو من تسجيل هدفه الرابع في الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم حيث سجل في شباك سامبدوريا (هدف) وروما (هدفين) ثم سبيزيا (هدف).

ويسعى يوفنتوس الاقتراب من صدارة الدوري الإيطالي حيث يمتلك تسع نقاط، في المقابل يتصدر ميلان الترتيب بـ16 نقطة.

فوز يوفنتوس باللقاء يمنح الفريق فرصة الوصول للمركز الثاني ولو بصورة مؤقتة بفارق الأهداف عن أتالانتا.