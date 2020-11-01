شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وآرسنال

انتهى الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وآرسنال بالتعادل السلبي دون أهداف، خلال المباراة الجارية حاليًا على مـلعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـسابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".

جاء الشوط الأول ممل ودون خطورة واضحة من الفريقين، وشهد اللقاء تواجد النجم الدولي، محمد النني لاعب وسط آرسنال والمنتخب الوطني،

وقدم أداءًا مقبولًا في الـ45 دقيقة الأولى.

حاول آرسنال تكثيف محاولاته في النصف الثاني من الشوط الأول ، من أجل تهديد مرمى مانشستر يونايتد ، وتسجيل الهدف الأول، لكن باتت جميع المحاولات بالفشل، وصمود دفاع مانشستر يونايتد.

دخل مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: بيساكا، هاري ماجواير، فيكتور لينديلوف، لوك شاو

في الوسط: ماكتوميني، فريد، بول بوجبا

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في الهجوم: برونو فيرنانديش، ماسون جرينوود، ماركوس راشفورد

فيما دخل آرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

لينو في حراسة المرمى

في الدفاع: تيرني، روب هولدينج، جابرييل، هيكتور بييرين

في الوسط: توماس بارتي، محمد النني ، ساكا

في الهجوم: بيير إيمريك اوباميانج، ألكسندر لاكازيت، ويليان