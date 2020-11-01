في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا..كريستيانو رونالدو يسجل هدفين مع يوفنتوس

تألق كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم، خلال مباراة فريقه أمام سبيزيا ، في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصيب به، في 12 أكتوبر الماضي، وغاب عن يوفنتوس في الأربع مبارياتالأخيرة، ولم يحقق البيانكونيري خلالها سوى فوز واحد.
قاد رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على سبيزيا، التي أنتهت بنتيحة 4-2، بعد دخوله كبديل في الدقيقة 56، حيث استطاع تسجيل هدفين،الأول بعد 3 دقائق فقط من مشاركته بديلًا عن باولو ديبالا، والثاني في الدقيقة 77 عبر ركلة جزاء، سجلها على طريقة بانيكا، بشكل رائع.
شاهد أهداف كـريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس
رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سبيزيا عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.
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