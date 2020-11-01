كورونا تلغي ٨ مباريات لكرة اليد بدوري أبطال أوروبا و ٩ في الكأس

عادت الموجة الثانية لفيروس كورونا قوية وعنيفة مرة أخري في أوروبا وهددت الكثير من الدوريات الأوروبية المحلية بالإضافة إلي البطولة الأقوي في العالم وهي دوري أبطال أوروبا الذي يشارك فيه نادي برشلونه الأسباني وكيل الألماني وفيسبيريم المجري المحترف ضمن صفوفه الظهير الأيمن للمنتخب الوطني يحيي خالد وكذلك دينامو بوخارست الروماني المحترف ضمن صفوفهكل من كريم هنداوي حارس مرمي الفريق الروماني والمنتخب الوطني ومحمد ممدوح هاشم لاعب الدائرة الفراعنة .
ففي دوري أبطال أوروبا تم إلغاء ٨ مباريات من أصل ١٢ كان من المقرر إنطلاقها أول أمس الجمعة كان من بينها مباراة كيل الألماني وأحد أندية سلوفينيا لتقام ٤ مباريات فقط بحد أقصي مائة متفرج لكل من الناديين .
وفي كأس أوروبا التي تشبه كأس الكونفيدرالية الافريقية أقيمت ٣ مباريات فقط في البطولة من أصل ١٢ مباراة كان من المقرر إنطلاقها في ثاني أقوي بطولة في القارة الاوروبية.
الجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي قرر إلغاء بطولتي العالم للناشئات والأنسان المقرر إقامتهما خلال شهر ديسمبر المقبل في كل من رومانيا و أوكرانيا بسبب مخاوف من إنتشار الفيروس القاتل .
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