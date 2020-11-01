دوري ابطال افريقيا هي مسابقة كرة قدم تضم دول القارة ويديرها الاتحاد الأفريقي لكرةالقدم، قدتدخل 56 اتحادًاعضوًا فيCAF دوري أ بطال أفريقياCAF،معأعلى 12 اتحادًا تصنيفًا وفقًا لتصنيفCAF لمدة 5 سنوات مؤهلة لدخول فريقين في المسابقة ،نتيجة لذلك ،من الناحية النظرية، يمكن أن يشارك 68 فريقًاكحد أقصى في البطولةعلى الرغم من عدم الوصول إلى هذا المستوى مطلقًا. أسباب تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا Advertisements كان الرجاءقد أعلن كما صرح موقع كورة فور لايف عن إصابة لاعبين لم يكشف عن هويتهما بفيروس COVID-19 ، قبل يوم واحد فقط من مباراة الذهاب ضدالزمالك. وبعد يومين،أعلن العملاق المغربي عن اكتشاف ست حالات جديدة من COVID-19 بعد جولة جديدة من الاختبارات، الأمر الذي دفع CAF إلى تأجيل مباراة الإياب في نصف النهائي، كما ذكر موقع يلا شوت.

بعد جولة جديدة من الاختبارات، الأمر الذي دفع إلى تأجيل مباراة الإياب في نصف النهائي، كما ذكر موقع يلا شوت. الآن يبدو أن CAF قرر أيضًا تأجيل المواجهة النهائيةللبطولةإلى أواخرنوفمبر،دون ذكرأسباب واضحة.

قرر أيضًا تأجيل المواجهة النهائيةللبطولةإلى أواخرنوفمبر،دون ذكرأسباب واضحة. إن نهائي دوري أبطال أوروبا من المقررالآن أن يقام في 27 نوفمبر بدلامن 6 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

في غضون ذلك،تم تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاءليومين آخرين على أن تقام في 3 نوفمبر بدلاً من 1 نوفمبر.

كان قد أعلن موقع كورة اون لاين أنه كان من المقررأن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 6 نوفمبرفي العاصمة المصرية القاهرة.

حجزالأهلي المصري القوي مكانه بالفعل في المباراة بعدفوزه على الوداد البيضاوي في نصف النهائي.

وشهدت مباراةنصف النهائي الأخربمواجهة الركيزة الأخر بكرةالقدم المصرية،الزمالك ،لعملاق الدارالبيضاء الرجاء، احتلال بلانكوس الصدارة في مباراة الذهاب،وعندماكانواعلى وشك استضافة منافسهم،تم تأجيل المباراة.

اتخذ CAF القراربعداكتشاف 16 حالةبين فريق الرجاء،مما أجبره على تأجيل المباراة لمدة أسبوعين كما صرح موقع يلا شوت

القراربعداكتشاف 16 حالةبين فريق الرجاء،مما أجبره على تأجيل المباراة لمدة أسبوعين كما صرح موقع يلا شوت تعافى ثمانية لاعبين بالفعل،حيث كان من المقرر إجراء المباراة يوم الأحدالمقبل، 1 نوفمبر،ومع ذلك،تم نقل اللعبةمرةأخرى إلى تاريخ لم يكشف عنه .

تم اتخاذ هذه القرارات بناءًعلى طلب السلطات المصرية،بناءًعلى إعلان CAF ، ومع ذلك،لم يقررواموعدًا بعد ولكن من المتوقع اتخاذ قرار قريبًا. تأثير فيروس كرونا على دوريابطالافريقيا القاهرة، 6 مارس 2020 - كوفيد -19 مرض معدي سببه أحدث اكتشاف لفيروس كورونا.

كان الفيروس والمرض الجديد غيرمعروف ينقب لتفشي المرض في ووهان،الصين،في ديسمبر 2019.

يتابع الاتحادالإفريقي لكرةالقدم ( CAF ) باهتمام كبيرتطورحالةهذا الوباء الذي يؤثر على قارتنا.

) باهتمام كبيرتطورحالةهذا الوباء الذي يؤثر على قارتنا. حسب ما تداوله موقع كورة اون لاينفقد أبلغت ثماني (8) دول أفريقيةكبرى في كرة القدم عن حالات إصابة حتى الآن: مصر والجزائر وتونس والمغرب ونيجيريا والسنغال والكاميرون وجنوب إفريقيا.

كلف CAF اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الجهات الفاعلة في اللعبة.

اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الجهات الفاعلة في اللعبة. تم تشكيل فريق، تحت سلطة رئيس CAF ،مكون من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، وهم مسؤولون بشكل أساسي عن صحة اللاعبين وأعضاءأسرة كرةالقدم الأفريقية كما ذكر موقع كورة اون لاين.

،مكون من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، وهم مسؤولون بشكل أساسي عن صحة اللاعبين وأعضاءأسرة كرةالقدم الأفريقية كما ذكر موقع كورة اون لاين. لسناقلقين للغاية ولكننا نظل يقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل CAF دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية والبطولةالنهائيةلبطولةتوت الأمم إفريقيا ( CHAN ) المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4-25 أبريل 2020.

دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية والبطولةالنهائيةلبطولةتوت الأمم إفريقيا ( ) المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4-25 أبريل 2020. الفريقعلىاتصالبالدولالتيتنظمهذهالمبارياتويقدمتقاريرفيالوقتالمناسبعنالتحديثاتإلىاللجنةالتنفيذية.

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