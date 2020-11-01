مران الزمالك..محمود علاء يشارك في تدريبات الكرة

شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وأدى علاء الفقرات الفنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان عليه ، حيث تم الاكتفاء بهذه الفقرات .
وكان اللاعب قد أدى أمستدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي ، بناء على تعليمات الجهاز الفني.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.
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