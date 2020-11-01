ختام بطولة برونز كأس الرماية

اختتمت بطولة "برونز كأس للرماية" المقامة على ميادين الرماية الدولية بصيد أكتوبر، وقد أسفرت النتائج عن التالى: الرجال: مركز أول أليكساندر إيطاليا ٢٠/١٩ مركز ثاني صلاح قاسم صيد إسكندرية ٢٠/١٨ مركز ثالث أيمن عطية صيد إسكندرية ٢٠/١٨ السنيور : مركز أول صلاح قاسم صيد إسكندرية٢٠/١٨ مركز ثاني وائل كرواية صيد إسكندرية ٢٠/١٧ مركز ثالث هاري فارتان صيد الدقي ٢٠/١٦ الرواد : مركز أول محمود الأتربي صيد الدقي٢٠/١٧ مركز ثاني علي عمر صيد إسكندرية ٢٠/١٦ مركز ثالث عمر رافعي صيد الدقي ٢٠/١ فوق الماستر : مركز أول نشأت وليم الشمس. Advertisements مركز ثاني مجدي شفيق صيد الدقي مركز ثالث رائد رزق الله صيد إسكندرية السيدات: مركز أول سحر طلعت مصطفي صيد الدقي. الناشئين : مركز أول عبد الحليم عطوية وادي النطرون مركز ثاني ربيع شفيع صيد الدقي. مركز ثالث أشرف علواني صيد الدقي. الفرق : مركز أول فريق صيد الدقي (هاري فارتان، محمد حسام، فرانكو دوناتو) مركز ثاني فريق صيد إسكندرية ( أحمد عبد اللاه، صلاح قاسم، عبد العزيز السوسيس). مركز ثالث فريق صيد إسكندرية ( أحمد عشرة، يحيي عشرة، هشام الصاوي). قام بتوزيع الجوائز العميد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي، وهاري فارتان رئيس اللجنة الفنية للأطباق المروحية بالاتحاد المصري للرماية، وبرج مشجيان رئيس اللجنة الفنية بصيد إسكندرية ومجدي لطفي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للرماية.

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