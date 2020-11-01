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لاتسيو يفوز على تورينو بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بالكالتشيو

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فاز لاتسيو على نظيره تورينو في مباراة مثيرة، بأربعة أهداف مقابل ثلاث خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" ، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـسادسة من

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سجل أهداف لاتسيو كلا من أندرياس بيريرا في الدقيقة 15، ثم سيرجي سافيتش في الدقيقة 49، وفيليبي كايسيدو في الدقيقة

90، ثم سيرو إيموبيلي في الدقائق الأخيرة من المباراة عبر ركلة جزاء، فيما سجل أهداف تورينو كلا من جليسون بريمر في الدقيقة 20، وأندريا بيلوتي في الدقيقة 25 عبر ركلة جزاء، ثم سجل ساسا لوكيتش في الدقيقة 87
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