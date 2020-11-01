المران الأول للمنتخب الأولمبي مفتوح للإعلاميين

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي فتح المران الأول للمنتخب المقرر له في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل في معسكره المفتوح بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لكافة وسائل الاعلام.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبين للمسحة الطبية الأولى ثم يعقبها المران الأول.

يأتي هذا في بداية معسكر الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق إعتبارا من 8 نوفمبر استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021. لكافة وسائل الاعلام.ومن المقرر أن يخضع اللاعبين للمسحة الطبية الأولى ثم يعقبها المران الأول.يأتي هذا في بداية معسكر الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق إعتبارا من 8 نوفمبر استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.

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