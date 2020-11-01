اتحاد الكرة يقترح إقامة الدوري الجديد من دور واحد .. والأندية ترفض

اقترحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على أندية الدوري الممتاز، إقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد نظرا لضيق الوقت.

ورفضت الأندية مقترح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة الدوري من دورين من 34 جولة بالشكل الطبيعي.

في سياق آخر، أعلن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز ، خاصة فيما يتعلق بتجمع