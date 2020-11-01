حازم إمام ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك عقب انهاء البرنامج التأهيلي والتجهيزي ، الذي وضعه له الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة السابقة. ويشارك اللاعب بالمران بشكل طبيعي ، حيث تم الاطمئنان عليه، استعدادا للفترة القادمة. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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