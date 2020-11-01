بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وارسنال” في قمة مباريات اليوم الاحد 1-11-2020 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب أولد ترافورد.

يدخل “مانشسر يونايتد” المباراة برقم سلبي لم يتذوقه منذ موسم 1972/73، حيث لم يحقق الفوز بأي من أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي على أرضه؛ خسر امام “كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير” وتعادل مع “تشيلسي”.

ورغم ذلك يعيش مانشستر يونايتد فترة رائعة، بعد فوزه على “باريس سان جيرمان ولايبزيج” في دوري أبطال أوروبا، وسيسعى أولي جونار سولشاير إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة لتحقيق الفوز على ارسنال اليوم من اجل كسر رقمه السلبي على أولد ترافورد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد اليونايتد في المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط فقط، مع مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وبالعودة إلى الأوقات الأكثر سعادة بالنسبة لفريق “ارسنال” موسم 2002 عندما حقق الدوري الإنجليزي في أولد ترافورد بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله الفرنسي “سيلفان ويلتورد”، فمنذ ذلك الحين لم يتذوق الجانرز طعم الفوز على الشياطين الحمر إلا في مناسبة واحدة في البريميرليج على ملعب أولد ترافورد بينما خسر 6 مباريات وتعادل في 11.

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ولن يتنازل “ارسنال” عن تحقيق الفوز اليوم على مانشستر يونايتد في محاولة لنسيان الخسارتين المتتالتين في الدوري الإنجليزي امام “مانشستر سيتي وليستر سيتي”.

ويقبع ارسنال في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المركز الخامس.

ويمتلك الفريقان سجل عريق من المواجهات المباشرة حيث تواجها في 182 مباراة في جميع المسابقات، فاز مانشستر يونايتد في 75 مباراة، بينما انتصر ارسنال في 62، وسيطر التعادل في 45 مناسبة. (للإطلاع على تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وارسنال في اخر 20 سنة اضغط هنا).

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مانشستر يونايتد 0-0 ارسنال

ملعب أولد ترافورد (مانشستر – إنجلترا)

الدوري الإنجليزي (الجولة السابعة)

جارية الآن

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وآرسنال” ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة (ريفريش)

???? تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم: دي خيا – ماجواير – ليندلوف – لوك شو – وان بيساكا – بول بوجبا – سكوت مكتوميناي – فريد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد.

دي خيا – ماجواير – ليندلوف – لوك شو – وان بيساكا – بول بوجبا – سكوت مكتوميناي – فريد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد. ???? تشكيلة آرسنال اليوم: بريند لينو – جابرييل – هولدينج – تيرني – محمد النني – توماس بارتي – هيكتور بيريين – ساكا – أوباميانج – ويليان – ألسكندر لاكازيت.

بريند لينو – جابرييل – هولدينج – تيرني – محمد النني – توماس بارتي – هيكتور بيريين – ساكا – أوباميانج – ويليان – ألسكندر لاكازيت. ????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي الانجليزي المخضرم “مايك دين”

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة…

15″ آرسنال الطرف الأفضل في أول ربع ساعة من اللقاء، مسيطر على الكرة، منتشر بشكل سليم على الأطراف، لكنه لا يزال سيء جدًا في عملية الاختراق من العمق بسبب ضعف تمريرات بارتي ومحمد النني..

15″ لا يوجد صانع ألعاب واضح في آرسنال اليوم..

17″ أوووووووووووه…عرضية خطيرة من الجهة اليمنى نحو أوباميانج لكنه يصل متأخر جدًا لتلقي العرضية، لتمر جوار مرمى اليونايتد دون مشاكل.

22″ أوووووووووووه…هدف أول يضيع على مانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود، الذي تحصل على تمريرة مذهلة داخل منطقة جزاء آرسنال من برونو فيرنانديز، إلا أن الحارس بريند لينو يتعملق في التصدي لتصويبة جرينوود من الزاوية الضيقة.

22″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط مانشستر يونايتد “فريد”.

25″ ???? بطاقة صفراء لمدافع آرسنال “روب هولدينج”.

27″ ???? بطاقة صفراء لمدافع آرسنال “جابرييل” القادم في الميركاتو الصيفي الماضي من ليل الفرنسي.

30″ ???? مرت أول نصف ساعة في المباراة، ولا توجد سوى فرصة واحدة فقط على مرمى الفريقين من جانب مانشستر يونايتد.

39″ ???? أوووووووووووووه…ويليان يضيع فرصة مؤكدة للتسجيل بتسديدة سيئة للغاية جوار القائم الايسر.. قرار سيء جدًا من ويليان، كان يستطيع التصرف بشكل أفضل.

44″ ???? فرصة جديدة تضيع من آرسنال برأسية سيئة من “ساكا” بعد تلقيه تمريرة عرضية مذهلة من هيكتور بيريين..لكن السؤال كيف مرت تلك العرضية من قلبي دفاع مان يونايتد وذهبت للاعب قصير مثل ساكا بهذه السهولة؟؟

45″ ???? مستوى دفاع مانشستر يونايتد مُقلق جدًا في وجود ليندلوف وماجواير ولوك شو..

45″ ✅ آرسنال الأكثر خطورة والأفضل في الانتشار والاستحواذ وتناقل الكرات على مدار الشوط الأول…

45″ ✅ اليونايتد مصمم على الهجمات المضادة رغم أنه يستضيف المباراة على ملعبه

45″ ???? لا دقائق مضافة.. صافرة نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني

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