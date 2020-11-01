بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والشباب” في إحدى مباريات اليوم الاحد 1-11-2020 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال وضمك” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عيسى الحربين”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت جرينتش، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

يدخل فريق “النصر” المباراة وهو في ظروف سيئة للغاية، حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري السعودي هذا الموسم بعد، حيث خسر في الجولة الأولى والثانية امام “الفتح والتعاون” على الترتيب.

وهدأت الأمور داخل النصر بعض الشيء بعد تأهله إلى نهائي كأس ملك السعودية على حساب “أهلي جدة” الأسبوع الماضي، وسيسعى اليوم روي فيتوريا إلى مواصلة الانتصارات من أجل إنقاذ مسيرته التي أصبحت على المحك مع العالمي.

في المقابل استهل “الشباب” مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بشكل جيد حيث فاز على “أبها” في الجولة الأولى وتعادل في الثانية امام “الرائد”.

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ويتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وسيتطلع إلى تحقيق الفوز على النصر اليوم من أجل الارتقاء إلى الصدارة إذ يبتعد عنها بفارق 3 نقاط فقط.

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النصر 0-0 الشباب

استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

الدوري السعودي (الجولة الثالثة)

????جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “النصر والشباب” ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

تشكيلة النصر | براد جونز – أسامة الخلف – عبد الإله العمري – علي لاجامي – جين سو كيم – بيتروس – مختار علي – يحيى الشهري – علي الحسن – جونزالو مارتينيز – رائد الغامدي.

تشكيلة الشباب | جايدرايوس ارلايوسكايس – محمد سالم – ليتشنوفسكي – احمد شراحيلي – فواز السجورق – الفريد ندياي – إيفر بانيجا – عبد الله الشامخ – كريستيان جوانكا – فابيو مارتينيز – ماخيتي ديوب.

“0 بداية المباراة..

“3 الشباب يلعب بخمسة مدافعين في الحالة الدفاعية، وفي الهجوم يتحول الظهيرين الأيمن والأيسر إلى أجنحة.

“7 جوانكا يمرر كرة إلى بانيجا ليسددها مباشرة في المرمى ولكن ترتطم في قدم عبد الإله العمري وتخرج إلى الركنية.

“9 بيتروس يضيع فرصة هدف محقق للنصر بعدما اهتم بالسقوط بعد التحام مع مدافع الشباب، والحكم يشير إلى استئناف اللعب.

“14 التعادل السلبي ما زال يسيطر على المباراة.

“16 اللعب يتوقف بسبب إصابة لاعب الشباب محمد سالم بعد تدخل عفوي وغير مقصود من ظهير النصر جين سو كيم.

“17 محمد سالم يعود سليم معافي، واللعب يستأنف الآن.

“20 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

“23 اووووووووووووه فابيو مارتينيز كاد يفتتح التسجيل للشباب برأسية قوية لولا تألق براد جونز.

“24 اخطر فرصة في المباراة حتى هذه اللحظات هي رأسية مارتينيز الماضية.

“27 الشباب يصنع الخطورة ويصل مرة أخرى لمرمى النصر ولكن فابيو فشل هذه المرة في لمس العرضية لإسكانها في الشباك.

“28 اللعب يتوقف بسبب اصابة لاعب النصر علي لاجامي.

“29 الإصابة لم تكن خطيرة ليعود لاجامي مرة أخرى لاستكمال المباراة.

“33 النصر يستحوذ على الكرة ويحاول الوصول إلى مرمى الشباب في هذه اللحظات.

“37???? بطاقة صفراء على مهاجم الشباب فابيو مارتينيز بعد تدخل قوي على بيتروس.

“39 ماخيتي ديوب يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها جونز ببراعة.

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