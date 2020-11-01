يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة السيب وصحم فى الدوري العُماني، فى إحدي مباريات اليوم الاحد 1-11-2020، ضمن منافسات الجولة الـ26 والأخيرة.
انطلقت مباراة السيب وصحم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب السيب الرياضي.
تُوج فريق السيب بطلاً لمسابقة الدوري العماني للمرة الأولي فى تاريخه وذلك عقب فوزه على ضيفه صحم بهدفين دون رد.
تقدم السيب بالهدف الاول فى الدقيقة 28 من خلال اللاعب “عصام المخزومي”، قبل أن يضيف اللاعب “يونس المشيفري” الهدف الثاني فى الدقيقة 40.
وحسم السيب الدوري برصيد 57 نقطة، جمعهم من 26 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى تسعة، وتعرض لهزيمة واحدة.
وجاء فى مركز الوصافة فريق ظفار برصيد 52 نقطة، وهبط كلا من العروبة، وعمان، ومرباط مراكز الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر على الترتيب.
ويحتل السيب صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني ظفار، بينما يحتل فريق صحم المركز التاسع برصيد 33 نقطة.
واستعد الاتحاد العماني لحفل الختام، حيث جاء برعاية رشاد الهنائي مباراة السيب وصحم في حال تتويج السيب من ستاد السيب سيتوج بالدرع والميداليات.
إليكم فيديو أهداف مباراة السيب وصحم فى الدوري العُماني
هدف السيب الاول “عصام المخزومي”
هدف السيب الثاني “يونس المشيفري”
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