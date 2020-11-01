بث مباشر | شاهد النصر والشباب في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “النصر والشباب” في إحدى مباريات اليوم الاحد 1-11-2020 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال وضمك” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عيسى الحربين”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت جرينتش، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

يدخل فريق “النصر” المباراة وهو في ظروف سيئة للغاية، حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري السعودي هذا الموسم بعد، حيث خسر في الجولة الأولى والثانية امام “الفتح والتعاون” على الترتيب.

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وهدأت الأمور داخل النصر بعض الشيء بعد تأهله إلى نهائي كأس ملك السعودية على حساب “أهلي جدة” الأسبوع الماضي، وسيسعى اليوم روي فيتوريا إلى مواصلة الانتصارات من أجل إنقاذ مسيرته التي أصبحت على المحك مع العالمي.

في المقابل استهل “الشباب” مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بشكل جيد حيث فاز على “أبها” في الجولة الأولى وتعادل في الثانية امام “الرائد”.

ويتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وسيتطلع إلى تحقيق الفوز على النصر اليوم من أجل الارتقاء إلى الصدارة إذ يبتعد عنها بفارق 3 نقاط فقط.

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