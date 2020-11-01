محمد بركات: حالة رمضان صبحي البدنية تحسم موقفه مع منتخب مصر.. وتواجد صلاح ضروري

كشف مدير منتخب مصر الأول “محمد بركات“، موقف لاعب بيراميدز “رمضان صبحي“، بعد الانتقادات العارمة، التي وُجهت صوب الإدارة الفنية للفراعنة، بقيادة حسام البدري، بسبب ضم اللاعب رغم أنه غائب عن المشاركة في المباريات منذ أكثر من عشرة شهور كاملة.

وقال محمد بركات، أن حسام البدري قام بضم رمضان صبحي لمعسكر المنتخب، للوقوف على مستواه البدني والفني، وفي حالة التأكد من عدم جاهيزته قد يتم استبعاده من القائمة النهائية التي ستواجه توجو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأوضح: “الحالة البدنية لرمضان صبحي سوف تحسم موقفه، سواء بالبقاء ضمن المعسكر، أو الاستبعاد منه”.

وأضاف بركات: “محمد صلاح متواجد ضمن معسكر منتخب مصر، وهناك تواصل دائم معه لقيادة المنتخب في المواجهتين الهامتين، ووجوده ضروري للغاية مع باقي اللاعبين في المعسكر المقبل”.

وأشاد مدير المنتخب بمستوى احمد حجازي بعد الظهور الأول مع نادي الاتحاد في ديربي جدة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن ظهوره بمستوى جيد طمأن الجهاز الفني.

وأكد بركات: “وجود حجازي بشكل أساسي مع أي فريق سيفيده ويعود بالنفع على منتخب مصر، نحن لدينا ثقة كبيرة في قدراته الفنية ونثق أنه سيقدم مستوى جيد مع أي نادٍ، وتواجده في الدوري السعودي ولو بشكل مؤقت سيساهم في تطور مستواه”.

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وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، قد قرر تأجيل الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي الذين سينضمون للمعسكر المقبل، بعد مشادة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية مع اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” على هامش لقاء الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش.

وكشفت بعض المصادر، بأن فضل طالب جهاز المنتخب الوطني، باستبعاد محمود عبدالمنعم “كهربا” رغم الحاجة الفنية لوجوده من جانب حسام البدري.

وأبلغ فضل، مدير المنتخب محمد بركات، بعدم ضم اللاعب، لأنه سيتم توقيع عقوبة عليه، بعد الأزمة التي تسبب فيها خلال لقاء الأهلي وطلائع الجيش، رغم أن الانتقادات كلها كانت تصب على عضو اللجنة الخماسية الذى قام بجذب اللاعب بشكل غير لائق.

ويبدأ منتخب مصر معسكره المفتوح يوم 3 نوفمبر بتواجد 14 لاعبا، قبل بدأ المعسكر المغلق المقرر أن يبدأ يوم 9 من نفس الشهر.

بينما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية من جانب حسام البدري يوم 6 نوفمبر عقب خوض الزمالك لمباراة الرجاء بدوري الأبطال المقرر لها 4 نوفمبر.