أخبار الاهلي | عبدالحفيظ: موسيماني مدرب قوي وليس صداميًا.. ولن نخوض كأس مصر بدون الدوليين

أشاد مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” بقدرات الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موضحًا بأنه يتعامل بشكل مميز ومرن مع جميع عناصر الفريق.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي:”موسيماني يمتلك شخصية مرنة مع اللاعبين، ولكنه يتميز بالقوة والصرامة في نفس الوقت”.

وأوضح: “رغم مرونة موسيماني لكنه يتمتع بالقوة في نفس الوقت، وليس صداميًا ويتمتع بشخصية رائعة”.

وحول تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى يوم 27 نوفمبر الجاري، قال:”كنا الأكثر جاهزية للتتويج بالبطولة، ومستوى الفريق كان في تصاعد مستمر”.

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وأضاف: “ربما يكون التأجيل في صالحنا، بعد عودة المصابين من جديد، خاصة رامي ربيعة، الذي كان بعيدا عن المباريات خلال الفترة الماضية”.

وعلق مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إمكانية خوض مباريات الفريق في بطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، وقال: “من الصعب علينا أن نخوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين، لن نلعب البطولة بدون كل اللاعبين الأساسيين، لأن هدفنا دائما واضح وهو التتويج بكل البطولات التي نخوضها”.

وأكمل: “وكذلك سنجد صعوبة في خوض مباراة دور الثمانية يوم 21 نوفمبر، ولا أظن أن اتحاد كرة القدم سيقوم بتسكين تلك المباريات خلال الشهر الجاري”.

واحتفل النادي الاهلي مساء السبت بتتويجه رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش في الجولة الختامية من البطولة، والتي اقيمت على ملعب الأهلي بمدينة السلام.

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