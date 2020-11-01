في مباراة السبعة أهداف..ساوثامبتون يسقط أستون فيلا في الدوري الانجليزي

إنتزع فريق ساوثهامبتون فوزًا صعبًا من مضيفه أستون فيلا 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف ساوثهامبتون يانيك فيسترجارد في الدقيقة 20 وجيمس وارد (هدفين) في الدقيقتين 33 والأخيرة من الشوط الأول وداني إنجس في الدقيقة 58، فيما سجل أهداف أستون فيلا تيرون منغس في الدقيقة 62 وأولي واتكينز في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، وجاك جريليش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، مؤقتًا، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس، مؤقتًا.
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