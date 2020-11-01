صفقات الإسماعيلي | بن يوسف اقترب من العودة، وضم مهاجم الأهلي وارد

قال المتحدث الرسمي لإدارة النادي الإسماعيلي “علاء وحيد”، أن مسئولي النادي يرغبون في التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشددًا على أن هناك تحركات كبيرة لإسعاد جماهير القلعة الصفراء.

وتعاقد الإسماعيلي مؤخرًا مع 3 صفقات بشكل رسمي، وهم أحمد مصطفى القادم من جينت البلجيكي ولاعب العدالة السعودي السابق، ثم الانجولي آري بابل من أول أغسطس الانجولي، ورضوان شريفي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، وكلها صفقات تمت بدون دفع أي رسوم بعد انتهاء عقود هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم.

وقال وحيد في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الإسماعيلي لديه فلسفة خاصة في ملف الصفقات الجديدة، وهناك مفاوضات مع أكثر من لاعب، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد حسم كل الملفات، موضحًا أن هناك تعاقدات قوية ستسعد جماهير النادي.

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وعلق المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي على أزمة التونسي “فخر الدين بن يوسف“، موضحًا بأنه لاعب جيد، والخلاف الذي حدث معه بسبب رغبة الإدارة في التوقيع معه لمدة موسمين، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى موافقته على العودة.

وحول إمكانية التعاقد مع المهاجم السنغالى مهاجم الأهلي أليو بادجي: “كل الأمور واردة، وليس هناك معلومة مؤكدة بشأن تلك الصفقة”.

وختم حديثه قائلا: “مجلس إدارة الإسماعيلي يُراعي العدالة بين جميع اللاعبين، ونسعى لمزج عناصر الخبرة مع الشباب، نريد ضم لاعبين صغار في السن أيضًا خلال الموسم المقبل”.

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