سرقة مقتنيات ثمينة من منزل مدرب روما الإيطالي

تعرض منزل باولو فونسيكا مدرب فريق روما الإيطالي لحادث سرقة أمس الأول الجمعة تزامنا مع إشراف المدرب على استعدادات فريقه للمباراة أمام فيورنتينا، بحسب تقارير صحفية اليوم الأحد.

وذكرت عدة تقارير صحفية في إيطاليا أن اللصوص سرقوا العديد من الساعات ومقتنيات أخرى ثمينة تقدر قيمتها بنحو مئة آلف يورو.

وأشارت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية اليوم الأحد إلى أن فونسيكا كان يتواجد في تريجوريا أثناء وقوع الحادث في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في وسط العاصمة من أجل التسوق.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي بصمات أو أدلة قد تكون خيطًا للإيقاع بالجناة.

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