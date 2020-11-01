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سرقة مقتنيات ثمينة من منزل مدرب روما الإيطالي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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تعرض منزل باولو فونسيكا مدرب فريق روما الإيطالي لحادث سرقة أمس الأول الجمعة تزامنا مع إشراف المدرب على استعدادات فريقه للمباراة أمام فيورنتينا، بحسب تقارير صحفية اليوم الأحد.

وذكرت عدة تقارير صحفية في إيطاليا أن اللصوص سرقوا العديد من الساعات ومقتنيات أخرى ثمينة تقدر قيمتها بنحو مئة آلف يورو.

وأشارت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية اليوم الأحد إلى أن فونسيكا كان يتواجد في تريجوريا أثناء وقوع الحادث في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في وسط العاصمة من أجل التسوق.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي بصمات أو أدلة قد تكون خيطًا للإيقاع بالجناة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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