يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الإيطالي، في إحدى مباريات اليوم السبت 1-11-2020 في الجولة السادسة.

تنقل مباراة “يوفنتوس وسبيزيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

عاد يوفنتوس بالعلامة الكاملة من أرض مضيفه سبيزيا عقب فوزه بأربعة أهداف لهدف، وشارك كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، والذي غاب حوالي ثلاثة أسابيع بعد إصابته بـ “كوفيد 19”.

جاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى من جانب اليوفي الذي نجح في التقدم بهدف جاء عند الدقيقة 16 عبر الإسباني ألفارو موراتا، قبل أن يُدرك سبيزيا التعادل عن طريق توماسو بوبيجا عند الدقيقة 32.

ودخل يوفنتوس الشوط الثاني بعزيمة أكبر على التسجيل، وكان له ما أراد عندما سجل له نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 59، أتبعه الفرنسي أدريان رابيو بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 68.

وتمكن رونالدو عند الدقيقة 77 من إضافة هدف رابع لليوفي وثاني له من علامة الجزاء، مؤكدًا بذلك عودته القوية بعد الإصابة بفيروس كورونا وغيابه عن الملاعب لأكثر من أسبوعين.

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وبذلك، استعاد يوفنتوس توازنه بعد جولتين متتاليتين أنهاها بطل إيطاليا في التسع مواسم الأخيرة بالتعادل، رافعًا بذلك رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني مؤقتًا، وبالمقابل، تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

إليكم فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الإيطالي

هدف يوفنتوس الاول “موراتا”

هدف تعادل سبيزيا

هدف يوفنتوس الثاني “رونالدو”

هدف يوفنتوس الثالث “رابيو”

هدف يوفنتوس الرابع “رونالدو” من ضربة جزاء

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