يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري الإنجليزي، في قمة مباريات اليوم الاحد 1-11-2020 ضمن منافسات الجولة السابعة.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب أولد ترافورد.

يدخل “مانشسر يونايتد” المباراة برقم سلبي لم يتذوقه منذ موسم 1972/73، حيث لم يحقق الفوز بأي من أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي على أرضه؛ خسر امام “كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير” وتعادل مع “تشيلسي”.

ورغم ذلك يعيش مانشستر يونايتد فترة رائعة، بعد فوزه على “باريس سان جيرمان ولايبزيج” في دوري أبطال أوروبا، وسيسعى أولي جونار سولشاير إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة لتحقيق الفوز على ارسنال اليوم من اجل كسر رقمه السلبي على أولد ترافورد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

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ويتواجد اليونايتد في المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط فقط، مع مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وبالعودة إلى الأوقات الأكثر سعادة بالنسبة لفريق “ارسنال” موسم 2002 عندما حقق الدوري الإنجليزي في أولد ترافورد بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله الفرنسي “سيلفان ويلتورد”، فمنذ ذلك الحين لم يتذوق الجانرز طعم الفوز على الشياطين الحمر إلا في مناسبة واحدة في البريميرليج على ملعب أولد ترافورد بينما خسر 6 مباريات وتعادل في 11.

ولن يتنازل “ارسنال” عن تحقيق الفوز اليوم على مانشستر يونايتد في محاولة لنسيان الخسارتين المتتالتين في الدوري الإنجليزي امام “مانشستر سيتي وليستر سيتي”.

ويقبع ارسنال في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المركز الخامس.

ويمتلك الفريقان سجل عريق من المواجهات المباشرة حيث تواجها في 182 مباراة في جميع المسابقات، فاز مانشستر يونايتد في 75 مباراة، بينما انتصر ارسنال في 62، وسيطر التعادل في 45 مناسبة. (للإطلاع على تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وارسنال في اخر 20 سنة اضغط هنا).

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