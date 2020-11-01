عالمة فيروسات ألمانية تبرر استئناف مسابقة دوري كرة القدم

بررت أولريكه بروتسر، عالمة الفيروسات في الجامعة التقنية في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، إستئناف بطولة الدوري الألماني أثناء جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سكاي، قالت بروتسر: ” لم تكن كرة القدم، في ظل التدابير التي نطبقها في الوقت الراهن، محركًا للجائحة، غير أنه لا ينبغي نسيان أن أنتشار الفيروس بدأ في إيطاليا خلال مباراة كرة قدم. لكن في ظل هذه التدابير الإحترازية، لم يعد هناك محرك (للجائحة)، ولهذا فقد صدر القرار في النهاية بالسماح بأستمرار مسابقة كرة القدم على هذا النحو”.

وفي نفس السياق، أكد ماكس إبيرل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أن رد فعل قطاع كرة القدم كان جيدًا إبان فترة التوقف الأولى في الربيع الماضي ” فقد أظهر هذا الأمر مدى الإنضباط الذي تصرف به القطاع، كما أننا ممتنون أيضًا بالسماح لنا باللعب”.

وأضاف إبيرل47/ عامًا:/” علينا الآن جميعًا أن نقف معًا متضامنين من أجل الخروج من الجائحة”.

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