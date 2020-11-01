على غير العادة رقم سلبي لميسي مع برشلونة في الدوري الإسباني

مرت مباراة جديدة على قائد برشلونة ليونيل ميسي ولم ينجح خلالها في هز شباك الخصم، وهذه المرة حين حل الفريق الكتالوني ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس، ليتعثر البرسا مجددًا في الدوري الإسباني، حيث يقبع حاليًا في المركز 12 من جدول الترتيب.

وخاض ميسي المباراة كاملة، لكنه لم ينجح في التسجيل، لتكن هذه المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإسباني هذا الموسم التي يفشل فيها في هز الشباك، بعد إحرازه لهدف وحيد حتى الآن في مباراة الجولة الأولى أمام فياريال من ركلة جزاء.

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ويعتبر غياب ميسي عن التهديف لخمس مباريات متتالية أو أكثر في الدوري الإسباني رقمًا سلبيًا لم يحققه اللاعب منذ قرابة السبع سنوات، إذ تعود آخر مرة التي حقق فيها النجم الأرجنتيني رقمًا بهذا الشكل إلى موسم 2013/14، عندما فشل حينها في التسجيل بداية من الجولة التاسعة وحتى الجولة 13، قبل أن يغيب للإصابة عن خمس مباريات أخرى، ويعود ليستمر صيامه التهديفي في ثلاث مباريات أخرى ما بين الجولة 19 وحتى الجولة 21.

يذكر أن برشلونة فقد عشر نقاط كاملة من آخر 12 ممكنة في الدوري الاسباني، وذلك بعد تعادله مع إشبيلية وديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-1، بالإضافة إلى الخسارة أمام خيتافي 0-1، وريال مدريد 1-3 في الكلاسيكو.

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