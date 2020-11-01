رونالدو يعو بيوفنتوس إلى الانتصارات ولاتسيو يهزم تورينو في الوقت القاتل

بعد شفائه من كورونا..رونالدو يسجّل هدفين ويقود يوفنتوس للفوز على سبيتسيا 4-1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.



احتفل يوفنتوس بأفضل طريقة بالذكرى الـ123 لتأسيس النادي وعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد شفائه من فيروس كورونا بأفضل طريقة، وذلك بالفوز على مضيفه سبيتسيا 4-1 بفضل هدفين لـ"سي آر 7" الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.



وسجّل الإسباني ألفارو موراتا (14)، ورونالدو (59 و76 من ركلة جزاء)، والفرنسي أدريان رابيو (67) ليوفنتوس، وتوماسو بوبيغا (32) لسبيتسيا.



ونجح رونالدو الذي لعب بديلا للمرة الأولى بعد غيابه نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب لإصابته بـ"كوفيد-19"، بتسجيل هدفين في الدقائق الـ34 التي شارك فيها، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات.



وكان رونالدو (35 عاما) أصيب بالفيروس خلال تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية. وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، ليعود إلى تورينو حيث حجر نفسه في منزله.



وغاب "الدون" عن أربع مباريات للـ"بيانكونيري"، آخرها كان الأربعاء ضد الغريم السابق برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني 2-صفر.



وعانى يوفنتوس في الشوط الأول من خصم عنيد إذ كان من الصعب على لاعبيه اختراق منطقة الوافد الجديد إلى الدرجة الأولى وتهديد مرماه.



وافتتح موراتا التسجيل في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من الأميركي ويستون ماكيني داخل منطقة الجزاء فاستقبلها بتسديدة استقرت في شباك الحارس ايفان بروفيديل.



ومنذ عودته إلى يوفنتوس ساهم موراتا في خمسة أهداف في مختلف المسابقات (سجل أربعة أهداف ومرر كرة حاسمة).



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وأدرك صاحب الأرض التعادل بتسديدة من بوبيغا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ليوناردو بونوتشي وتحولت إلى الجهة العكسية للحارس المخضرم جانلويجي بوفون (32).

وقلب "المايسترو" أندريا بيرلو الموازين في نصف الساعة الأخير من المباراة بإشراك رونالدو ورابيو بدلا من الأرجنتيني باولو ديبالا والأورغوياني رودريغو بنتانكور تواليا، فسجل الأول هدف التقدم بعد 126 ثانية من دخوله إلى أرض الملعب بعدما تلاعب بالمدافعين والحارس وسدد في المرمى (59).



وكسر رابيو مصيدة التسلل واقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة خادعة لامست القائم الأيمن وتابعت طريقها إلى الشباك (67).



واحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف بعد تعرض لاعبهم الجديد فيديريكو كييزا للعرقلة نفذها رونالدو على طريقة "بانينكا" (76).



ورفع يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية رصيده الى 12 نقطة، وبات ثانيا بفارق أربع نقاط عن ميلان وأمام أتالانتا الثالث بفارق الأهداف.



وفي مباراة أخرى حسم لاتسيو فوزه 4-3 على تورينو بتسجيله هدفين في الوقت الضائع ليزيد محن مضيفه.



وسجل البرازيلي بريمير (19) وأندريا بيلوتي (25 من ركلة جزاء) والصربي ساشا لوكيتش (87) أهداف صاحب الأرض، والبرازيلي أندرياس بيريرا (15) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (48) وتشيرو إيموبيلي (90+5) والإكوادوري فيليب كايسيدو (90+8) أهداف الضيوف.



وهو الفوز الثاني للاتسيو بعد بداية مضطربة، ما رفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع، فيما يقبع تورينو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط.

المصدر: بي ان سبورت