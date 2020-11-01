نيوكاسل يهزم إيفرتون ويُبقي ليفربول بالصدارة وأستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون

واصل إيفرتون تراجعه بهزيمته الثانية توالياً وهذه المرة أمام مضيفه نيوكاسل 1-2 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ما سمح لجاره اللدود ليفربول حامل اللقب بالتربع وحيداً على الصدارة.



وبعد أن افتتح الموسم الجديد بأربعة انتصارات متتالية، فشل إيفرتون مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة وتلقى الهزيمة الثانية توالياً.

وتراجع إيفرتون إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول الفائز السبت على وست هام 2-1، والأهداف أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون اللذين تغلبا على أستون فيلا 4-3 الأحد وكريستال بالاس 2-صفر الجمعة على التوالي.



ويدين نيوكاسل بفوزه الثالث ونقطته الـ11 هذا الموسم إلى كالوم ويلسون الذي سجل الهدفين، الأول من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من البرتغالي أندريه غوميش (54)، والثاني إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية من الاسكتلندي البديل راين فرايزر.



ورفع ويلسون رصيده إلى ستة أهداف في سابع مباراة له في الدوري مع نيوكاسل، أي أكثر بهدف من عدد الأهداف التي سجلها في مبارياته الثلاثين الأخيرة مع فريقه السابق بورنموث بحسب "أوبتا" للإحصائيات.



وسجل إيفرتون هدفه الوحيد متأخرا عبر هدافه دومينيك كالفرت-لوين بعد عرضية من النيجيري أليكس أيوبي (1+90)، رافعا رصيده الى 8 أهداف في صدارة الهدافين مشاركة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام).

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وفي مباراة أخرى عاد ساوثهامبتون من أرض أستون فيلا بانتصار كبير 4-3، وحسم نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها الدنماركي يانيك فيشترغراد (20) وجيمس وورد (33 و45).



وعزز الضيوف تقدمه بهدف رابع مطلع الشوط الثاني سجله داني إينغز (58) رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في المركز الرابع على لائحة الهدافين، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف بواسطة تايرون مينغس (62).



وسجل أصحاب الأرض هدفين في الوقت بدل الضائع الأول عبر أولي واتكينز (90+3 من ركلة جزاء) والثاني عبر جاك غريليتش (90+7) لم يكونا كافيين لتفادي الخسارة.



وهو الفوز الثاني على التوالي لساوثهامبتون والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة بعد هزيمتيه في المباراتين الافتتاحيتين، فرفع رصيده غلى 13 نقطة وصعد إلى المركز الثالث.



في المقابل، مني أستون فيلا بخسارته الثانية على التوالي بعد أربعة انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز السادس مؤقتا.



المصدر: وكالات