إبراهيموفيتش يقود ميلان للإبتعاد في الصدارة 

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تألقه اللافت هذا الموسم وقاد ميلان للفوز على أودينيزي.

نجا ميلان من التعثر أمام مضيفه أودينيزي بفضل نجمه إبراهيموفيتش وانتصر 2-1 اليوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ ميلان المباراة بهدف من صناعة إبراهيموفيتش وحمل توقيع الإيفواري كيسيه (18) وحافظ عليه حتى نهاية الشوط الأول.

وأدرك أودينيزي التعادل من ركلة جزاء سجلها الأرجنتيني دي باول (48) وتماسك حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يأتي الرد من إبراهيموفيتش بهدف الفوز (83).

وعاد ميلان لسكة الانتصارات مجدداً عقب تعادله في المرحلة الماضية مع روما 3-3 ليرفع رصيده إلى 16 نقطة مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أتالانتا الوصيف حالياً (12 نقطة)، فيما توقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتاً.

ورفع إبراهيموفيتش غلته التهديفية هذا الموسم إلى سبعة أهداف فعزز صدارته لائحة الهدافين في رابع مباراة له هذا الموسم مع فريقه حيث غاب عن مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وشهدت تشكيلة ميلان عودة حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد على غرار وافده الجديد الدولي النروجي الواعد وينس بيتر هاوغي الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وكان ميلان الطرف الأفضل وصاحب الاستحواذ على الكرة وبحث منذ البداية عن التسجيل وكان له ما أراد في الدقيقة الثامنة عشرة عبر لاعب وسطه كيسييه عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من إبراهيموفيتش داخل المنطقة فسددها بيمناه قوية في سقف العارضة وعانقت شباك الحارس الأرجنتيني خوان موسو (18).

وكاد إبراهيموفيتش يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس بقبضتي يديه (38).

وحصل أودينيزي على ركلة جزاء إثر عرقلة الأرجنتيني إغناسيو بوسيتو داخل المنطقة من القائد أليسيو رومانيولي فانبرى لها مواطنه دي باول قوية بيمناه على يمين دوناروما (48).

ودفع مدرب ميلان ستيفانو بيولي بالإسباني المغربي الأصل إبراهيم دياز وساندرو تونالي مكان البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس والجزائري إسماعيل بناصر (57) لتنشيط خطي الهجوم والوسط، قبل أن يشرك الكرواتي أنتي ريبيتش مكان البرتغالي رافايل لياو (71).

ونجح إبراهيموفيتش في تسجيل هدف الفوز بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة مستغلاً كرة خاطئة حاول المدافع الفرنسي سيباستيان دي مايو إبعادها من باب المرمى (83).