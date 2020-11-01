شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية كبرى للأهلي على طريقة ليفربول.. و200 ألف جنيه مكافأة كل لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الأفراح النادى الأهلى وجماهيره احتفالا بتتويج الفريق الكروى الأول بالدورى رقم 42 وتسلم الفريق الدرع عقب انتهاء مباراة الطلائع، التى أقيمت مساء السبت على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى ختام مسابقة الدورى هذا الموسم واحتفل محمود الخطيب، رئيس النادى، ومؤمن زكريا مع اللاعبين بتسليمهم الدرع بمشاركة محمد فضل، عضو اللجنة، واحتفل اللاعبون عقب المباراة بالتتويج بدرع الأرقام القياسية سواء بداية من كون الموسم هو الأطول على مدار التاريخ نظرا لكثرة التأجيلات بسبب جائحة كورونا فضلا عن الأرقام القياسية التى حققها أبناء الفانلة الحمراء، وتمكن الفريق من تحطيم رقمه المسجل باسمه فى سجلات البطولة، الذى حققه فى موسم 2017- 2018 عندما تمكن من حصد 88 نقطة.

وأنهى الأهلى الموسم كأقوى خط هجوم فى المسابقة، بعدما سجل لاعبوه 74 هدفًا هذا الموسم فى ثانى أفضل سجل تهديفى فى تاريخ المسابقة بعد الرقم القياسى والمسجل باسم الأهلى، الذى حققه فى موسم 2017- 2018 بتسجيل 75 هدفًا.

وتعد شباك أسوان الأكثر استقبالًا للأهداف من لاعبى الأهلى هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف بواقع 5 أهداف فى مباراة الدور الأول، التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة للبطولة وثلاثة أهداف فى الجولة الـ20.

ولقب أقوى خط دفاع فى الدورى بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط هذا الموسم فى 6 مباريات أمام أسوان والإنتاج الحربى وسموحة والزمالك ونادى مصر وبيراميدز.

ونجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة فى 28 مباراة هذا الموسم، مما جعل محمد الشناوى يحقق رقما قياسيا متخطيا رقم شريف إكرامى ولم يعرف 11 فريقًا من فرق الدورى طعم الأهداف فى مرمى الأهلى هذا الموسم، وهى فرق: المقاولون العرب والمصرى وإنبى ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والإسماعيلى والجونة ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا.

فيما وعد مجلس إدارة الأهلى بعمل احتفالية تاريخية فى النادى على طريقة ليفربول بعد فوزه بالدورى الإنجليزى من خلال عمل منصة لإطلاق الألعاب الإلكترونية، وعلمت «المصرى اليوم» أن كل لاعب سيحصل على 200 ألف جنيه مكافأة التتويج ببطولة الدورى.

من جانبه عبر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول، عن سعادته بنجاح الفريق فى التتويج ببطولة الدورى، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادى ومحمود الخطيب على منحه الفرصة لقيادة الفريق والوجود فى هذه اللحظة.

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وقال: «الجهاز الفنى السابق كان له دور كبير فى الفوز بلقب الدورى، فيما أشاد بما قدمه اللاعبون من مجهود وأداء على مدار الموسم بشكل عام، لافتًا إلى أنه حزين للغاية لعدم وجود الجماهير فى المدرجات خلال مراسم التتويج، وتمنى عودتهم فى أقرب فرصة». وأضاف: «اللاعبون يستحقون الفوز باللقب، وأعتقد أن هذه البطولة جاءت فى توقيت مناسب، ونتمنى أن نفوز بلقب بطولة إفريقيا لتكون هديتنا إلى الخطيب والجماهير».